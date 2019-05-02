Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение минувшего месяца. Они использовали беспилотники и реактивные системы залпового огня.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин сообщил об отражении всех попыток боевиков атаковать главную российскую военную базу в Сирии. Ущерба объектам базы нет, ликвидировано 12 дронов.

Как информирует РИА Новости, обстрелы производились из района населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.