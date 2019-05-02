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02.05.2019 06:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Текст: Алексей Иванов

Регулярное употребление риса может быть связано с более низким риском развития ожирения. К такому выводу пришли японские ученые из женского колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото), проанализировавшие данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран.

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Уровень ожирения оказался существенно ниже там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, тогда как десятикратное уменьшение этого показателя ассоциировалось с излишним весом у местного населения, говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Диетологи давно установили, что люди, отдающие предпочтение в своем рационе продуктам с большим количеством пищевых волокон и цельными зернами, имеют меньшую массу тела и уровень холестерина. Вместе с тем полномасштабных исследований о связи риса и ожирения было недостаточно. Чтобы устранить этот пробел, профессор Томоко Имаи и ее коллеги проанализировали относительное потребление различных видов этого злака и продуктов на его основе в разных странах, сопоставив с общей калорийностью рациона. За основу брались данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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Помимо этого учитывались такие факторы, как распространенность ожирения, средний уровень образования, доля населения старше 65 лет, ВВП на душу населения и расходы на здравоохранение. Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса. Лидером с 473 граммами в день оказался Бангладеш, а к примеру Франция заняла в списке 99 место (15 граммов), США - 87-е (19 граммов).

Даже после учета основных факторов риска наблюдалась обратная связь между потреблением риса и показателями ожирения.

- Возможно, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Рис также содержит мало жира и имеет относительно низкий уровень глюкозы в крови после приема пищи, который подавляет секрецию инсулина. Однако есть также сообщения о том, что люди, которые переедают рис, более склонны к развитию метаболического синдрома и диабета, - отметила профессор Имаи.

Вместе с тем ученые подчеркивают: исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением, вопрос требует дополнительного изучения.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание
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