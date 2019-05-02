Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов

Жители украинских городах Ровно и Чернигове лишились горячего водоснабжения с первого мая. Отключения связаны с задолженностями потребителей.

Как проинформировал "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службы ООО "Ривнетеплоэнерго" и Черниговского областного совета, подача горячего водоснабжения объясняется "ухудшением экономической ситуации на предприятии", а также с "неожиданным повышением цен на газ".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко посмеялся над жалобами жителей украинской столицы на отключение воды и посоветовал им обзавестись бойлерами. В прошлом году в Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода.