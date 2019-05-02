В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют. Об этом заявила глава ММПЧУ Фиона Фрейзер. По ее словам, расследование полиции относительно массовых беспорядков было "избирательным и предвзятым".

"Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины", - цитирует Фрейзер издание "Украинская правда".

Кроме того, она отметила периодические срывы заседаний по этому делу некими активистами.

До сих пор виновные не выявлены и никто не привлечен к ответственности, подчеркнула Фрейзер.

Столкновения активистов Антимайдана и националистов 2 мая 2014 года привели к по меньшей мере 50 жертвам и более чем 200 пострадавшим.

Сегодня в Одессе проходят памятные мероприятия. В 16:00 (время совпадает с московским) в Одессе пройдет митинг скорби, в 19:00 на Греческой площади священники отслужат заупокойную службу по погибшим, сообщает одесское новостное издание "Таймер". При этом в 18:00 по улицам Одессы пройдет колонна радикалов из "Национального корпуса", которые проведут "Марш украинского порядка" под антироссийскими лозунгами.