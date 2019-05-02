В зарубежных креветках обнаружили кокаин

Исследователи из Королевского колледжа Лондона совместно с коллегами нашли в пресноводных креветках из Саффолка наркотики. Об этом сообщает BBC.

Ученые предполагают, что пестициды, фармацевтические препараты, кетамин и прочие препараты, которые также были обнаружены в ракообразных, попадают в природу после использования и накапливаются в организмах обитателей окружающей среды.

- Сейчас главный вопрос в том, является ли наличие кокаина у живущих в реках креветках проблемой для Саффолка или это распространено по всей Великобритании и за рубежом. Для этого требуются дальнейшие исследования, - отметил профессор Ник Бери.