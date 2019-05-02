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Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"

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    02.05.2019, 12:57
Текст:   Олег Усков

Российский певец и актер Сергей Лазарев, в этом году уже во второй раз выбранный представлять Россию на международном песенном смотре "Евровидение", сдал на анализ кровь.

Он уточнил, что такой процедуре подверглись все участники мероприятия правило.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Сергей Лазарев: Главный мой соперник на "Евровидении" - я сам

Как юмористически пояснил Лазарев в эфире шоу "Вечерний Ургант", главным спонсором "Евровидения" этого года стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей". И все участники дали согласие на дальнейшее обнародование результатов, подписав соответствующие бумаги.

"Думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", - подытожил исполнитель. Положительно оценив нововведение организаторов турнира. И отметив, что результат ему и самому любопытен.

Напомним, "Евровидение" стартует 14 мая в Телль-Авиве, в Израиле, и продлится по 18 мая. Как стало известно ранее, Сергей выступит с композицией Scream.

В прошлый раз Лазарев выступил на "Евровидении" в 2016 году в Стокгольме с песней You Are the Only One, заняв третье место.

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