Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"

Российский певец и актер Сергей Лазарев, в этом году уже во второй раз выбранный представлять Россию на международном песенном смотре "Евровидение", сдал на анализ кровь.

Он уточнил, что такой процедуре подверглись все участники мероприятия правило.

Как юмористически пояснил Лазарев в эфире шоу "Вечерний Ургант", главным спонсором "Евровидения" этого года стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей". И все участники дали согласие на дальнейшее обнародование результатов, подписав соответствующие бумаги.

"Думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", - подытожил исполнитель. Положительно оценив нововведение организаторов турнира. И отметив, что результат ему и самому любопытен.

Напомним, "Евровидение" стартует 14 мая в Телль-Авиве, в Израиле, и продлится по 18 мая. Как стало известно ранее, Сергей выступит с композицией Scream.

В прошлый раз Лазарев выступил на "Евровидении" в 2016 году в Стокгольме с песней You Are the Only One, заняв третье место.