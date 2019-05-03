Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на законодательное собрание Амстердама.

"Загрязнение зачастую является молчаливым убийцей и одной из главных угроз здоровью в Амстердаме", - заявила министр транспорта Амстердама Шарон Дейксма.

Согласно утвержденной программе, с 2020 года въезд в столицу Нидерландов будет запрещен для автомобилей на дизельном топливе старше 15 лет. С 2022 года в центр города не смогут въезжать автобусы, а с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы. Параллельно власти Амстердама будут стимулировать переход горожан на электрокары. Водителям таких транспортных средств частично будут компенсировать стоимость парковки и зарядки.

Программа была принята в связи с тем, что, несмотря на все принимаемые до сих пор меры, уровень загрязнения воздуха в Амстердаме выше, чем прописано в европейских нормативных документах.