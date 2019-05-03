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03.05.2019 15:26
Рубрика: В мире

Банда преступников ограбила ювелирный завод во Франции

Текст: Андрей Васильев

Группа "от пяти до семи" преступников, вооруженных автоматическим оружием и одетых в толстовки с капюшонами, в пятницу утром ограбила ювелирный завод в местечке Шатийьон-Ле-Дюк в департаменте Ду на востоке Франции, сообщило BFMTV.

В 5.45 утра злоумышленники сумели проникнуть в помещение ювелирной компании. Вооруженные автоматами Калашникова и дробовиками, они обезвредили и изолировали шестерых сотрудников охраны предприятия. Они смогли украсть 20 килограммов золота в виде слитков и платину, точное количество которой до сих пор не определено.

Фото: AP
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Сотрудники охраны были шокированы, но остались целыми и невредимыми. Поимка преступников не дала результатов, расследование было поручено полиции Безансона. Сумма ущерба, который понесла ювелирная компания, устанавливается.

Жители, опрошенные на месте происшествия, говорят, что они "ничего не видели и не слышали". "Мои собаки не лаяли", - сказал один из них, предположив, что грабители, очевидно, вели себя крайне осторожно.

Местные жители с удивлением узнали о том, что здесь работает ювелирная компания, в которой трудится около 70 сотрудников. Источник в полиции сообщил о том, что злоумышленники были хорошо осведомлены о распорядке работы фирмы.

В мире Европа Франция
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