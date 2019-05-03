Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Всего один слиток золота хранится в Банке Эстонии. Его вес - около 11 кг, стоимость - примерно полмиллиарда евро. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Фабио Филипоцци.

Как он пояснил, традиция хранить золотой запас страны в иностранных банках появилась еще во времена Первой Эстонской Республики. И в настоящее время примерно 245 кг драгметалла хранится не в Таллине, а в Нью-Йорке.

Как рассказал Филипоцци, часть золотого запаса Эстонии пришлось реализовать после обретения страной независимости в 1990-е годы. Кроме того, "банк Эстонии инвестировал в прочее ликвидное финансовое имущество, например, в облигации и акции, около 660 млн евро", отметил представитель ЦБ.

Кстати, 3 мая эстонский Центробанк отметил 100-летний юбилей. Единственному слитку золота, который хранит это учреждение, 97 лет.