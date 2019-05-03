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03.05.2019 11:47
Рубрика: Общество

Экологи доказали: биоразлагаемые пакеты вредят природе

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Биоразлагаемые пакеты считаются экологической альтернативой обычным пластиковым пакетам. Многие полагают, что они быстро разлагаются и, соответственно, меньше вредят окружающей среде. Исследователи изучили этот вопрос и пришли к неутешительному выводу.

Пакеты, изготовленные из биоразлагаемого пластика, вопреки утверждениям производителей, не безопасны для природы. Даже после трех лет в земле или в морской воде они полностью не разлагаются, а лишь распадаются на фрагменты. Имоджен Нэппер и Ричард Томпсон из университета Плимута (Великобритания) сравнили, что происходит с биоразлагаемым пластиком и обычным пластиком при воздействии на них воздуха, солнца и морской воды. О результатах исследования они сообщили в журнале Environmental Science & Technology.

Фото: pixabay.com
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Для эксперимента ученые купили пакеты из биоразлагаемого пластика в местных розничных магазинах, разрезали их на полоски размером 15 на 25 миллиметров и уложили в полиэтиленовые сетки высокой плотности с размером ячеек один миллиметр. Затем часть этих сеток вывесили на открытом воздухе, другую часть закопали в землю, третью - погрузили в морскую воду. Через 9, 18 и 27 месяцев взяли образцы.

Пластик, разрезанный на полоски, включая полиэтилен, распался на открытом воздухе спустя 18 месяцев. "Скорость фрагментации в воздухе, вероятно, обусловлена высоким уровнем ультрафиолета и кислорода в сочетании с более высокими температурами, чем в других средах", - пишут исследователи.

Ученые проверили, что происходит в разных средах и с целыми пакетами. Оказалось, что даже спустя три года в почве и морской воде пакеты были в таком хорошем состоянии, что выдерживали груз в 2,2 кг.

Фото: pixabay.com
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Биоразлагаемый пластик, который компостировали, растворился в воде через 18 месяцев, а через 27 месяцев 30% его все еще присутствовали в почве.

"В совокупности наши результаты показали, что время распада биоразлагаемых пакетов не имеет преимущества в контексте уменьшения морского мусора по сравнению с обычными пакетами, - сказал Томпсон. - Это исследование поднимает ряд вопросов в связи с тем, что ожидает публика от того, что считается биоразлагаемым".

Экологи советуют не использовать биопластиковые пакеты любого состава, поскольку до сих пор нет доказательств их экологических преимуществ по сравнению с классическим пластиковым пакетом. Но лучшая альтернатива любому пластику тканевая сумка: ее можно использовать в сто раз чаще, чем пластиковый пакет, и она экологически безопаснее для окружающей среды.

Общество Наука Общество Экология
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