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03.05.2019 04:23
Рубрика: Экономика

Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота

За первую четверть 2019 года мировые центробанки побили шестилетний рекорд и закупили 145,5 тонны золота. Это на 68 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Лидером стала Россия, которая стремится снизить свою зависимость от американского доллара, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на  данные Всемирного совета по золоту (WGC).

На втором месте - центробанк КНР, который также движется к отказу от доллара на фоне напряженных отношений с США. В числе крупных покупателей золота эксперты также назвали Турцию, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбию, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Банк России закупил в международные резервы в прошлом году почти 274 тонны монетарного золота, что стало для него рекордным показателем.

Экономика Отрасли Ресурсы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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