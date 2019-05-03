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03.05.2019 08:14
Рубрика: В мире

Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко

Текст: Иван Карташов

Своими заявлениями о том, что между Россией и Украиной из общего осталась только граница, избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки уходящего режима. В этом уверен основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

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"Слова Владимира Зеленского о том, что граница - единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, - это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины", - написал Бойко на своей страничке в Facebook, добавив, что тот же безответственный курс приведет страну в политический тупик.

Бойко напоминает, что перед Зеленским стоит множество острых проблем, которые требуют основательного диалога с Москвой, а не "упражнений в острословии". К таким проблемам, в частности, относятся поиск путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе, продление соглашения о транзите газа, а также снятие ограничений на поставку на Украину нефти и нефтепродуктов.

Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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