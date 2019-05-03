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03.05.2019 00:18
Рубрика: Спорт

"Челси" не смог победить "Айнтрахт" в Лиге Европы

Текст: Илья Зубко
Фото: AP Photo/Michael Probst Фото: AP Photo/Michael Probst
Фото: AP Photo/Michael Probst

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Айнтрахтом" и "Челси", прошедший во Франкфурте-на-Майне, завершился вничью 1:1.

Едва ли кто-то в начале розыгрыша ожидал увидеть в числе полуфиналистов "Айнтрахт" из Франкфурта. Даже по немецким меркам команда не самая могучая, а уж в еврокубках она в последний раз шумела аж в 1980-м, когда выигрывала Кубок УЕФА. Тем не менее, "Айнтрахт", за которым на каждый выездной матч отправляется по 10-15 тысяч болельщиков, сначала бодро прошагал групповой этап, где оставил позади "Лацио" и "Марсель", а затем последовательно выбил в плей-офф "Шахтер", "Интер" и "Бенфику". Так что ко встрече с "Челси" немцы подошли пусть и не фаворитами, но уж точно не мальчиками для битья.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
"Арсенал" обыграл "Валенсию" в Лиге Европы

Лондонцы прочувствовали на себе мощь команды из Франкфурта довольно быстро. Хозяева начали матч гораздо активнее англичан. А на 23-й минуте сработала сербская связка "Айнтрахта". Костич навесил, а лучший снайпер команды Йович замкнул подачу головой, несмотря на то, что мяч летел где-то на уровне пояса. Красивый гол, но продолжения он не получил. Наоборот, немецкий клуб ближе к перерыву отошел на свою половину, прижался к своим воротам, и мощный прессинг "Челси" закончился логичным голом от Педро - 1:1.

Во втором тайме лондонцы старались забить еще, но хозяева оборонялись вполне надежно. И периодически отвечали своими очень опасными атаками. Однако ни те, ни другие, создав кучу моментов, забить больше не смогли. Ничья на табло означает, что вопрос о победителе пары полностью открыт. У "Челси", с учетом того, что ответный матч пройдет в Лондоне, шансы, разумеется, выше. Но "Айнтрахт", как показал сегодняшний матч, вполне в состоянии обыграть и этого соперника.

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