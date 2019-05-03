Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия готова рассмотреть возможность поставки Турции экспортной версии российских истребителей Су-57, если завершится участие Анкары в программе производства американских F-35. Об этом глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал турецкому агентству Anadolu.

"Эти российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, это раскрывает перспективы для экспорта", - заявил Чемезов в интервью агентству. Он также добавил, что Турция является перспективным рынком для новейших российских самолетов, подчеркнув, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы.

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - сказал глава "Ростеха".

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сможет найти замену истребителям F-35, если США откажутся поставлять их в Турцию.

Напомним, что в коне 2017 года Россия и Турция подписали договор о поставке четырех дивизионов российской зенитной ракетной системы С-400 общей стоимостью 2,5 миллиардов долларов. Это вызвало недовольство в Соединенных Штатах, которые пригрозили ограничить военно-техническое сотрудничество с Анкарой, в том числе в рамках производства новейших американских истребителей F-35.