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03.05.2019 05:02
Рубрика: В мире

Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось

Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, скончался. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования семье погибшего.

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Таким образом, число жертв нападения на мечети увеличилось до 51 человека. Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС.

Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. В тот день неизвестные открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Были задержаны три человека, одному из которых - 28-летнему австралийцу Брентону Таранту - предъявлены обвинения. По решению суда он пройдет психологическую экспертизу, которая поможет установить способность злоумышленника отвечать за свои действия. Следующее заседание по делу назначено на 14 июня.

В мире Океания Новая Зеландия РГ-Фото Теракт в Новой Зеландии
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