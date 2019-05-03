Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось

Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, скончался. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования семье погибшего.

Таким образом, число жертв нападения на мечети увеличилось до 51 человека. Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС.

Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. В тот день неизвестные открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Были задержаны три человека, одному из которых - 28-летнему австралийцу Брентону Таранту - предъявлены обвинения. По решению суда он пройдет психологическую экспертизу, которая поможет установить способность злоумышленника отвечать за свои действия. Следующее заседание по делу назначено на 14 июня.