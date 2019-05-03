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03.05.2019 09:04
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эксперты: Через три года электромобиль будет дешевле обычного авто

Текст: Юрий Медведев

По оценкам экспертов, 2022 год будет переломным для электромобилей, они начнут интенсивно вытеснять автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Откуда такой оптимизм? Десять лет назад, говорят оптимисты, мало кто мог бы предсказать стремительный рост индустрии электромобилей. В 2010 году их было всего около 12 тысяч, а сегодня уже пять миллионов. Пессимисты возражают, что это лишь несколько процентов от общего числа продаж автомобилей. А главное, что электромобили активно поддерживаются правительствами многих стран, которые выделяют на них субсидии, предоставляют различные преференции. Как только такое поощрение закончится, электромобиль останется экзотикой. Ведь он намного дороже обычного авто.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Но ситуация быстро меняется. Если еще в 2017 году полагали, что электромобили станут дешевле автомобилей с ДВС не раньше 2026 года, то в прошлом году оценка сместилась к 2024 году, а в этом - к 2022 году.

Причина в цене самого дорогого элемента электромобиля   --  литий-ионного аккумулятора. Если несколько лет назад их стоимость доходила до половины стоимости машины, то сегодня она упала до 33 процентов, а к 2025 году снизится до 20 процентов. Кроме того, эксперты уверены, что совершенствование аккумуляторов приведет к увеличению дальности пробега электромобилей. Так что уже в самом ближайшем будущем этот экологический транспорт должен наконец обеспечить чистый воздух в мегаполисах планеты. Во всяком случае, оптимисты в этом уверены.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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