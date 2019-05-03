Тотальный диктант - 2019 завершен, отличники получили заслуженные награды, и настало время познакомить широкую публику с новыми шедеврами Евы Даласкиной. Напоминаю историю возникновения этого персонажа. Всем, кто имеет отношение к организации Тотального диктанта, творчество Евы Даласкиной знакомо отлично.

Еще в 2015 году кто-то из диктаторов произнес: "Сейчас мы напишем текст Е. Водолазкина", - а кто-то из диктантеров записал имя автора так: "Ева Даласкина".

С тех пор все нелепицы, которые обнаруживают проверяющие в текстах диктанта, приписываются этой авторессе.

Ева Даласкина, будем честны, несколько глуховата. Поэтому, например, вместо "горнолыжный" она может услышать "порнолыжный" (не спрашивайте!), а вместо "бурятский" - "дурацкий". К тому же она подслеповата - поэтому фамилию "Пепеляев" может прочесть и как "Бибиляев", и как "Юбиляев", и как (впишите свой вариант)… Ее образование грешит значительными пробелами не только в области правописания. Ничего не знает она, например, об эвенках или эллинах - поэтому прилагательное "эвенкийский" способна записать как "иванкийский", "авентинский", "элегийский" etc, а эллинов поименовать "эльвинами" и как угодно еще. Топонимы типа "Байкал" или "Бурятия" ей тоже неведомы. Но самое любопытное - та парадоксальная картина мира, которую являют произведения Евы Даласкиной. В этом мире обряженные в традиционные синие халаты бараны могут самостоятельно приехать из глубин Кибурятии, чтобы поторговать в Нарынке… В этом мире можно вдруг жениться на внучке собственного сына… В этом мире бесшеее туловище может представлять собою голову…

Популярность прозаика Даласкиной столь велика, что у Владимир Пахомов (Vladimir Pakhomov), одного из самых неутомимых собирателей ее перлов, журналисты не единожды вымаливали контакты для интервью с Евой, а Евгений Водолазкин, один из самых известных современных русских писателей, как-то признался, что и знаменит-то стал не в последнюю очередь благодаря "квазитезке".

Одним словом, встречайте самого оригинального прозаика современности - Еву Даласкину.

Ева Даласкина

От создателя бестселлеров

"Укованные решеткой" (2015), "Порнолыжные трассы" (2016), "Из глубин Кибурятии" (2017), "Остров Заточенный Карандаш" (2018)

Пловец и душ, или Кто убил хозяина ночнушки костылем?

[Пьеса Горького "На дне" в постановке Московского Художественного театра имела в начале двадцатого века невероятный успех.] Пьеса "Горько во мгле" постановки Московского Художественного театра имела в начале двадцатого века невероятный успех. [Симпатии зрителей были на стороне Луки, которого блистательно сыграл Иван Москвин.] Симпатии зрителей были на стороне руки, которую предстательно сыграл Иванов Максим. [Современники вспоминали: Горькому, когда он читал пьесу вслух, лучше всего удавалась именно роль Луки.] В "Современнике" вспоминали Горького, когда он вспоминал песню вслух. Лучше всего давался именно руль руки.

[Откуда пришел старец и куда уходит в разгар конфликта, который сам же и спровоцировал, обещая обитателям ночлежки светлое будущее если не на земле, то на небе?] "Откудова ушел царь и куда приходит в разгар общепита, который сам же, козел, и спровоцировал?" - обещали отдыхающим на тележке "Святое будущее". Если мир на земле, то и мебель! [В прошлом у Луки - темные истории, на которые он намекает в беседе с Васькой Пеплом. ] В прошлом у Луки темное будущее, на которое он намекает в беседе с майским беглым. [Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что Лука или сектант, или бывший каторжник, а отсутствие у него паспорта - что, возможно, и беглый.] Часто я упоминаю сиперы. Наводит грусть, что Лука сексант или бывший картежник, а отсутствие у него паспорта - что, возможно, не белый.

[Странника приводит Наташа. Ее сестра Василиса подговаривает Ваську убить хозяина ночлежки Костылева, Василисиного мужа.] Странненько приходит Наташа. Ее сестра Василиса отговаривает Ваську убить начальника ночнушки костылем Василисинового мужа. [Но если ее признают виновной в сговоре, то Наташа может стать владелицей ночлежки.] Но если ее признают виновной взговоре, то Наташа может стать володелицей пельмешки. [Куда же Наташа исчезает из больницы и кому теперь ночлежка принадлежит? И кто на самом деле убил Костылева?] Куда же Наташа исчезает из полиции и кому теперь ночнушка принадлежит? И кто на самом деле купил Костылева?

[В пьесе есть одно важное место. Ваське снится вещий сон: он поймал огромного леща, но не может вытащить его на берег.] В пьесе есть дно - важное место! Ваське снизится вещий сок: он поймал огромного клеща, но не может вытащить его на берег. [К чему этот сон? Не к тому ли, что появится новый "рыбак" - Лука, "ловец человеков", человеческих душ?] Почему это сон? Некто Мулей, появится новый "рыбак" - Лука, "ларец человеков", человеческий душ? [Его обаяние так велико, что в него влюбляются почти все, в том числе Сатин, апостол новой религии - веры в Гордого Человека.] Его обоняние так далеко, что любятся почти все, в том числе Сталин, остолоп новой реликвии Горного Человека. [Меньше всех верит Луке Васька, потому что он вор и видит лукавого старичка насквозь.] Меньше всех верен руке Васька, потому что он горд и видит лукового стручка насквозь. [Но и он попадается на удочку, когда Лука подводит его к мысли жениться на Наташе.] Ноион попадается на уточку, когда Лука подводит его к монастырю - жениться на Наташке. [Это ведет к трагической развязке. Пьеса заканчивается на пессимистической ноте: сводит счеты с жизнью Актер. ] Это ведет к тропической разрядке. Пьеса заканчивается на оптимистической ноте: сводят счеты с жизнью актеры.

["Испортил песню… дурак!" - говорит Сатин. Вот и весь итог этой запутанной истории - всего три слова.] "Используй письма, дурак!" - говорит писатель. Вот и весь исток этой закутанной истории - всего треть слова: "Ну и последний раз!" На самом деле нет! Это своего рода ответ на "Преступление и наказание".

Источник: страница facebook Светланы Друговейко-Должанской

Материал опубликован на портале "Год литературы"