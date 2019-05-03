Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал Тод Уолтерс

Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе назначен генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Церемония передачи полномочий от уходящего Кертиса Скапарротти прошла в пятницу в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО, расположенном в бельгийском Монсе. Об этом сообщает РИА Новости.

До получения нового назначения Тод Уолтерс занимал должность командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников. На этом посту Уолтерс отвечал за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц организации североатлантического договора. Под его командованием американские военно-воздушные силы принимали участие в военных операциях в Афганистане и Ираке.

Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года. Информация о его возможной отставке впервые появилась еще в середине марта.