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03.05.2019 13:08
Рубрика: В мире

Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал Тод Уолтерс

Текст: Иван Карташов
Тод Уолтерс. Фото: U.S. Department of Defense/ wikipedia.org Тод Уолтерс. Фото: U.S. Department of Defense/ wikipedia.org
Тод Уолтерс. Фото: U.S. Department of Defense/ wikipedia.org

Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе назначен генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Церемония передачи полномочий от уходящего Кертиса Скапарротти прошла в пятницу в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО, расположенном в бельгийском Монсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
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До получения нового назначения Тод Уолтерс занимал должность командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников. На этом посту Уолтерс отвечал за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц организации североатлантического договора. Под его командованием американские военно-воздушные силы принимали участие в военных операциях в Афганистане и Ираке.

Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года. Информация о его возможной отставке впервые появилась еще в середине марта.

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