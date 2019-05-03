Глушаков запретил детям покидать пределы России

Экс-супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья не смогла выехать за границу вместе с одной из своих дочерей. Причина - соответствующий запрет, установленный футболистом.

По словам адвоката экс-супруги Сергея Жорина, накануне праздников футболист написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле.

В то же время адвокат игрока Марина Дубровская, слова которой приводит "Спорт-Экспресс", настаивает, что запрет был установлен еще полгода назад и Дарья Глушакова о нем знала.