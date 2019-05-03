Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского вошли в топ-5 за всю историю НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала топ-50 голов за всю историю своего существования. В пятерку лучших вошли сразу три шайбы за авторством российских хоккеистов.

Третье место занял гол капитана "Вашингтона" Александра Овечкина (16 января 2006 года), четвертое - Максима Афиногенова в составе "Баффало" (22 ноября 2003 года) и, наконец, замыкает пятерку шайба Валерия Каменского (20 ноября 1997 года).

Как отмечается, составители рейтинга учитывали не только красоту исполнения, но и важность гола для самого игрока и его команды.

Первое место в топ-50 занимает шайба Бобби Орра, которая принесла чемпионство "Бостону" в 1970 году. Вторая строчка у гола Стеффана Матто, позволившего "Нью Йорк Рейнджерс" пробиться в финал Кубка Стэнли-1994, в котором "рейнджеры" одержали победу.