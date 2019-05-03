Инаугурация Зеленского может пройти 19 мая

Внефракционный депутат Сергей Мищенко Верховной рады Украины зарегистрировал в пятницу проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского, согласно которому инаугурация должна состояться 19 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте украинского парламента.

"Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)", - гласит название проекта постановления, текст которого пока не приводится.

Ранее первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляла, что Рада определит дату официального вступления Зеленского в должность главы государства на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Согласно украинскому законодательству, церемония инаугурации нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом, то есть не позднее 3 июня. При этом точная дата церемонии вступления в должность определяется отдельным постановлением парламента.