Испытан первый в мире самолет без закрылков

Британские специалисты разрабатывают первый в истории самолет, которому не нужны закрылки для маневрирования. О ходе испытаний сообщает Bloomberg.

Как стало известно, ученые опробовали новую технологию на беспилотнике. Они научили дрон маневрировать за счет потоков воздуха, которые со сверхзвуковой скоростью выбрасывает двигатель сквозь узкие щели на крыльях.

Отмечается, что изобретение британских специалистов гораздо дешевле в изготовлении и надежнее в управлении, а кроме того менее заметно для радаров.