Южная Корея не планирует оказание продовольственной помощи КНДР

Представитель правительства Южной Кореи заявил, что в настоящий момент власти страны не имеют планов по оказанию продовольственной помощи КНДР, где, судя по последним сообщениям, ожидаются проблемы с обеспечением населения едой. Соответствующая позиция правительства страны была озвучена официальным представителем министерства объединения Республики Корея.

"Правительство считает, что в целях улучшения гуманитарной ситуации населения Северной Кореи, им необходимо предоставлять гуманитарную помощь. В этом наша страна и правительство США сходятся во мнении… В то же время в настоящий момент у наших властей не рассматриваются какие-либо планы по поставкам продовольственной помощи Северу", - заявил чиновник, отвечая на вопрос журналистов.

Отметим, что в текущем году Россия оказалась главным донором гуманитарной помощи Северной Корее, предоставив около четырех миллионов долларов на эти нужды структурам ООН, которые работают с КНДР. На долю РФ пришлось более половины всех фондов помощи КНДР через ООН. Об этом стало известно после публикации Управлением координации гуманитарных вопросов ООН (UN ОСНА) данных по полученному финансированию.

Представитель минобъединения РК добавил, что несмотря на сообщения международных организаций о плохих урожаях в КНДР и публикации в СМИ о том, что Пхеньян просит другие страны оказать помощь, Сеул пока не получал соответствующих запросов со стороны Северной Кореи. Вместе с тем чиновник заявил, что правительство Юга намерено "активно поддерживать" поставки гуманитарной помощи в КНДР по линии неправительственных общественных организаций.