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03.05.2019 11:20
Рубрика: В мире

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Текст: Иван Карташов

Конфликт на востоке Украины является гражданской войной, в которой украинцы воюют с украинцами. Такое мнение в интервью украинскому изданию Bigus.info в четверг высказал Игорь Коломойский.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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"Внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война. А что тут непонятного, слава Богу, что она не распространилась на всю территорию. Она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране. Холодная фаза - это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих там каких-то событий, убийств общественных активистов и журналистов", - заявил Коломойский.

В интервью изданию Коломойский также высказал свое отрицательное отношение к государственному перевороту, произошедшему в Киеве пять лет назад. "Майдан - это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана". Революция - это всегда плохо", - подчеркнул он, добавив, что за прошедшие пять лет население страны сократилось на 13 миллионов человек.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Политический кризис на Украине
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