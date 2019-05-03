Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт на востоке Украины является гражданской войной, в которой украинцы воюют с украинцами. Такое мнение в интервью украинскому изданию Bigus.info в четверг высказал Игорь Коломойский.

"Внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война. А что тут непонятного, слава Богу, что она не распространилась на всю территорию. Она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране. Холодная фаза - это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих там каких-то событий, убийств общественных активистов и журналистов", - заявил Коломойский.

В интервью изданию Коломойский также высказал свое отрицательное отношение к государственному перевороту, произошедшему в Киеве пять лет назад. "Майдан - это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана". Революция - это всегда плохо", - подчеркнул он, добавив, что за прошедшие пять лет население страны сократилось на 13 миллионов человек.