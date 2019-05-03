Кто будет судить в Каннах конкурс короткого метра и "Синефондасьон"

Десять дней осталось до открытия 72-го Каннского кинофестиваля - самое время объявить состав жюри конкурса короткого метра и "Синефондасьон" (Cinéfondation).

По традиции Канны вначале объявляют имена председателей жюри и состав программы. Таким образом, то, что возглавит жюри конкурса короткометражных фильмов и "Синефондасьон", французский режиссер и сценарист, видный представитель авторского кино Клэр Дени, объявили еще в начале апреля.

Это совпало как раз с выходом в российский прокат последнего фильма Клэр Дени "Высшее общество" и с предстоящим днем рождения режиссера - она родилась также в апреле.

Сейчас же названы имена тех, кто составит команду Дени. Им предстоит судить 11 короткометражных фильмов, среди которых - девять художественных работ, одна - документальная и одна - анимация. Отобраны они из 4240 фильмов, присланных на фестиваль. А также - 22-й по счету конкурс "Синефондасьон" - в нем на этот раз 17 фильмов, из них - три анимационных. Напомним, что в этом году в этом конкурсе есть и российский участник - картина "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой.

Три приза конкурса "Синефондасьон" вручат 23 мая. А награду за лучший короткий метр - 25 мая на церемонии закрытия 72-го Каннского кинофестиваля.

Итак, в жюри Клэр Дени в 2019 году вошли следующие профессионалы. Британско-французская актриса и сценарист Стейси Мартин - наш зритель узнал ее благодаря фильму "Нимфоманка" Ларса фон Триера. После этой работы случился ее карьерный взлет. Актриса снималась у таких режиссеров, как Мишель Хазанавичус и Маттео Гарроне (эти работы были представлены в Каннах). А также - у Ридли Скотта, Бенуа Жако, Николь Гарсиа и других.

Однако Стейси Мартин - наиболее известный широкой публике член жюри. В отличие от, скажем, израильского режиссера и сценариста Эрана Колирина, который также пробовал себя и как актер, и как продюсер. Работ у Колирина не так много, но все они отмечены наградами ведущих кинофестивалей. Например, его режиссерский дебют - фильм "Визит оркестра" получил в Каннах 2007 года приз жюри конкурса "Особый взгляд", всего же у этой картины более 50 международных наград. Еще одна работа Колирина - его третий фильм "За горами и холмами" - была впервые показана именно в Каннах в 2016 году, где и получила приз кинокритиков.

Панос Коутрас из Греции - тоже режиссер и сценарист, продюсер и актер. Он появился в Каннах со своим четвертым фильмом "Ксения" в 2014 году. Но до этого был уже известен, благодаря своей первой ленте "Нападение гигантской мусаки". Она сразу вынесла его творчество "на гребень волны", так что вторая и третья картины режиссера были приглашены и в Берлин, и в Торонто. Сейчас Коутрас работает над новым полнометражным фильмом "Додо" - как знать, возможно, в последующие годы, он будет приглашен в Каннскую программу.

Румынский режиссер, сценарист и продюсер Кэтэлин Митулеску - обладатель "Золотой пальмовой ветви". Награду он получил в 2004 году за свой короткометражный фильм "Дорога". До этого - два его студенческих фильма были отобраны в конкурс "Синефондасьон" в 2001 и 2002 годах. В 2006 году актриса из его первого полнометражного фильма "Как я встретил конец света" получила приз как лучшая в конкурсе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Недавно Митулеску завершил свой четвертый полнометражный фильм "Хайди", который будет выпущен в 2019 году. Может быть и он появится на Каннском кинофестивале в будущем среди участников.