Lada 4х4 получила противотанковую версию

В ближайшее время начнутся поставки в ВДВ России высокомобильных противотанковых комплексов на базе пикапа Lada 4x4.

- Новый самоходный ПТРК представляет собой серийный автомобиль Lada 4х4, оборудованный для установки противотанкового комплекса "Корнет" и нескольких управляемых ракет к нему. При этом огневая часть СПТРК может монтироваться прямо в подразделениях. Таким образом огневая мощь и мобильность ВДВ существенно вырастут при минимуме затрат, - сообщил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.

Он отметил, что установочные партии внедорожников Lada с ракетами уже прошли испытания в ВДВ и хорошо зарекомендовали себя на учениях - в том числе "Восток-2018".

- Отличительной чертой комплекса является высокая мобильность. СПТРК на базе Lada можно перевозить в грузовом отсеке Ми-26 или на внешней подвеске Ми-8/17, - рассказал собеседник агентства.

Базовая модификация военного пикапа Lada 4x4 с малозаметным для радаров кузовом и крупнокалиберным пулеметом "Корд" будет впервые показана на параде Победы в Москве.