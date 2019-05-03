Литва закрыла Лепсу въезд в страну

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом в пятницу сообщила представитель по работе со СМИ министерства внутренних дел Литвы Ева Дирмайте.

"По ходатайству министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву", - приводят слова Дирмайте ТАСС. Соответствующее обращение министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс направил в МВД 19 апреля.

Ранее с просьбой запретить Лепсу въезд в страну в МИД обратилась группа депутатов литовского парламента от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы". По их мнению, артист неоднократно высказывался в поддержку "проводимой Россией агрессивной внешней политики".