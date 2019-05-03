МИД подтвердил планы встречи Лаврова и Помпео на следующей неделе

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео состоится на следующей неделе в Хельсинки. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Да, встреча согласована", - приводят слова российского замминистра ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленного американского дипломата, который в четверг сообщил, что встреча глав дипломатий двух стран может пройти на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

До сегодняшнего дня Сергей Лавров и Майк Помпео провели только одни полноформатные переговоры во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года.