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03.05.2019 09:37
Рубрика: В мире

МИД подтвердил планы встречи Лаврова и Помпео на следующей неделе

Текст: Иван Карташов
Встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео состоится на следующей неделе в Хельсинки. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Лавров: Наша политика идет от жизни, от реалий

"Да, встреча согласована", - приводят слова российского замминистра ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленного американского дипломата, который в четверг сообщил, что встреча глав дипломатий двух стран может пройти на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

До сегодняшнего дня Сергей Лавров и Майк Помпео провели только одни полноформатные переговоры во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

В мире США Правительство МИД Россия и США
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