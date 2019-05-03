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03.05.2019 12:50
Рубрика: Власть

МИД: Встречу в нормандском формате обсудим после инаугурации Зеленского

Текст: Иван Карташов

Вопрос о новой встрече в рамках нормандского формата следует поднимать после официального вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Фото: iStock
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"Давайте дождемся инаугурации и после этого начнем думать, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата, потому что, как вы знаете, нормандский формат собирается на разных уровнях - это и экспертный уровень, уровень министров и высший уровень, естественно", - заявил Карасин, чьи слова приводит РИА Новости. При этом высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что главное это не просто факт встречи, а результаты, которые необходимо достичь в новых условиях встречи нормандского формата.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский говорил о своей готовности к переговорам в нормандском формате. Однако планы по организации встреч Зеленского с главами государств будут верстаться уже после его вступления в должность.

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