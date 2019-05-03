"Мисс Уругвай-2006" обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики. Тело 31-летней женщины было обнаружено в ванной комнате.

По предварительным данным прокуратуры, Давила могла покончить жизнь самоубийством, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету El Universal. Уточняется, что гражданка Уругвая прибыла в Мексику во второй половине апреля и занималась поисками работы.

В последние годы Мексика переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в этой стране были убиты свыше 33,3 тысячи человек. По официальным данным, в нынешнем году ситуация продолжает ухудшаться. С января по март жертвами преступников уже стали почти девять тысяч человек, а это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.