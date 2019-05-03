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03.05.2019 18:53
Рубрика: В мире

Москалькова назвала ситуацию с Вышинским беспрецедентной

Текст: Елена Яковлева

Беспрецедентной с точки зрения международного права назвала ситуацию с содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она также выразила надежду на то, что, что очередной суд, посвященный теме пересмотра содержания Кирилла  Вышинского под стражей, "будет справедливым и в новом формате".

Татьяна Москалькова считает, что Кирилл Вышинский находится под стражей по абсурдному обвинению в измене родине, разжигании национальной розни, но фактически - за выполнение своей профессиональной работы.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Я была на суде Вышинского, когда рассматривался вопрос об обжаловании его задержания, - напомнила она, подчеркнув, что "то судебное заседание было совершено с нарушением не только прав уголовно-процессуального законодательства Украины, но вообще не вписывалось в понятие законности и справедливости". Тот суд все-таки  удовлетворил все ходатайства защиты о рассмотрении этого вопроса большой коллегией верховного суда. "Но до сих пор мы не знаем окончательных результатов", - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также напомнила, что в прошлом году на Украину не пустили тележурналиста Евгения Примакова и многих других российских журналистов. По ее мнению, 3 мая, в день защиты прессы очень важно еще раз сказать "нет" таким нарушениям прав журналистов.

Москвалькова: Необходима стратегия по обеспечению гарантий прав граждан
В мире экс-СССР Украина Президент Уполномоченный по правам человека Российские журналисты на Украине
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