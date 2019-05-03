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03.05.2019 10:49
Рубрика: В мире

На Украине нашли способ увеличить численность армии

Текст: Иван Карташов

Группа депутатов Верховной Рады Украины подготовили законопроект, который должен способствовать увеличению численности украинской армии без объявления мобилизации. Об этом сообщает портал "Украинские новости".

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Законопроект вводит понятие "особый период", во время которого будет разрешен призыв резервистов без объявления всеобщей или частичной мобилизации. Длительность их службы составит срок до 6 месяцев, но не будет превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в военном резерве в особый период. Однако в случае необходимости служба в резерве может быть продлена до 6 месяцев по отдельному указу президента Украины.

Проект закона предусматривает как дополнительные льготы таким резервистам (льготы на отпуск, обеспечение семьи жильем и социальные гарантии), так и уголовное преследование уклонистам. За уклонение от призыва в особый период предлагается наказывать крупным денежным штрафом, а при повторном правонарушении - лишением свободы на срок до пяти лет.

От военной службы в особый период могут быть освобождены лица с правом на пенсию по выслуге лет, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии, по семейным обстоятельствам и другим причинам.

В мире экс-СССР Украина
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