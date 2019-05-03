На Украине нашли способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной Рады Украины подготовили законопроект, который должен способствовать увеличению численности украинской армии без объявления мобилизации. Об этом сообщает портал "Украинские новости".

Законопроект вводит понятие "особый период", во время которого будет разрешен призыв резервистов без объявления всеобщей или частичной мобилизации. Длительность их службы составит срок до 6 месяцев, но не будет превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в военном резерве в особый период. Однако в случае необходимости служба в резерве может быть продлена до 6 месяцев по отдельному указу президента Украины.

Проект закона предусматривает как дополнительные льготы таким резервистам (льготы на отпуск, обеспечение семьи жильем и социальные гарантии), так и уголовное преследование уклонистам. За уклонение от призыва в особый период предлагается наказывать крупным денежным штрафом, а при повторном правонарушении - лишением свободы на срок до пяти лет.

От военной службы в особый период могут быть освобождены лица с правом на пенсию по выслуге лет, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии, по семейным обстоятельствам и другим причинам.