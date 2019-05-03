На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер". С этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом.

С момента выхода в свет данной публикации начинается и отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться церемония инаугурации избранного главы государства, пишет ТАСС.

Напомним, 30 апреля ЦИК Украины выступил с заявлением после подсчета всех бюллетеней избирателей. По итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский. Он набрал 73,22 процента голосов. За его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45 процента избирателей. Общая явка во втором туре составила 61,37 процента.