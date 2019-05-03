На ВГТРК прокомментировали слова Сергея Лазарева о сдаче анализов

В медиахолдинге ВГТРК отреагировали на реплику певца Сергея Лазарева о том, что ему пришлось сдавать для участие в "Евровидении" анализ крови.

На ВГТРК, официальном вещателе "Евровидения" в России, данное нововведение опровергли. "Это прикол, вы что", - заверили РИА Новости в пресс-службе компании.

Напомним: про сдачу анализов певец пошутил на шоу "Вечерний Ургант". Со словами, что таким образом теперь можно определить, "сколько в тебе разных национальностей".

В этом году "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве, в Израиле, с 14 по 18 мая.

Лазарев, представляющий нашу страну на международном смотре уже во второй раз, выступит там с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым и греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Перед этим Сергей отличился на "Евровидении" в 2016 году, когда занял третье место.