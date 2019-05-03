НАТО получит базу в сердце Северной Македонии

Америка готова профинансировать модернизацию военного полигона Криволак в Северной Македонии, возведя затем на его территории полноценную базу Североатлантического альянса. Это станет отражением закрепления позиций НАТО в регионе, подтверждением чего является информация о передаче Черногории 3D-радара, который будет установлен на горе Беласица, а также данные о строительстве авиабазы в албанском городе Кучова.

Появление новых баз НАТО непосредственно вблизи Сербии прокомментировал агентству "Спутник" Любан Каран, отставной офицер сербской военной контрразведки. По его словам, закрепление натовцев в регионе - это вполне ожидаемый и предсказуемый ход, особенно, когда дело касается стратегически важного полигона Криволак.

"На этом полигоне имеется возможность симулировать различные погодные и природные условия: равнина, пустыня, холмы, вода…Их (натовцев) этот объект интересует. Я уверен, что именно здесь они создадут базу. Здесь существуют идеальные условия для подготовки сил НАТО не только для Европы, но и Африки, Азии", - считает эксперт. Он также отмечает тот факт, что, по его оценкам, проект НАТО в Македонии будет реализован быстрее, чем в Албании.

Кроме того, Любан Каран не исключает возможности строительства еще одной базы НАТО в Северной Македонии. Он указывает, что она могла бы располагаться в Куманово.

Отставной военный предупреждает, что такого рода шаги альянса несут угрозу безопасности Сербии.

"По воздуху - это незначительное расстояние. В случае осложнения отношений с ними (натовцами) или нахождения ими повода, чтобы создать нам проблемы, например, в связи с ситуацией вокруг Косово - это представляет для нас реальную опасность со стороны НАТО", - констатирует он.

Между тем сербский военный аналитик Мирослав Лазанский (по данным СМИ, он в ближайшее время будет назначен новым послом Сербии в России,) в интервью местной газете "Правда" также высказал предположение, что Криволак будет преобразован в аналог "Бондстил", базу США в Косово, но гораздо более удобную.

"Местность там пригодна для ведения огня боевыми химическими веществами, а Криволак является единственным военным полигоном во всей Европе, где это возможно без каких-либо последствий для НАТО", - сообщил он.

При этом следует учитывать, что журналисты греческого издания Pentapostagma, проанализировавшие в свое время активность НАТО на Балканах, обратились к своим властям с призывом: "Информация сербского эксперта Мирослава Лазанского должна быть тщательно изучена, и НАТО и Скопье должны дать разъяснения относительно того, к чему именно США готовятся. Здесь также нужно учитывать те факторы, что если при Югославии военные понимали, что на этой территории живут граждане их страны, то будут ли так заботиться о гражданах "Северной Македонии" и близлежащей Греции заокеанские специалисты?"

А ведь греческие опасения совсем не беспочвенны. Греция, являющаяся членом НАТО с 1952 года, отказалась в 1999 году принимать участие в варварской агрессии против Югославии, в ходе которой активно использовались запрещенные боеприпасы, в том числе с обедненным ураном. В Греции тогда было проведено несколько социологических опросов, которые показали, что 99,5% местного населения полностью отвергало бомбежки, 85 - верили, что мотивации НАТО стратегические, а не гуманитарные, 69 - выразили пожелание, чтобы президент США Билл Клинтон был судим за военные преступления. Важно и то, что на Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше этим занимались, в основном, сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта.

Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и "очистке" территории. Приштинская "Газета Экспресс" даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.