В США приблизились к разгадке таинственного кораблекрушения 1919 года

Waves uncover infamous 1919 shipwreck tied to murder and mutiny off NC’s Surf City https://t.co/1njKP3T8ji — The Charlotte Observer (@theobserver) 28 апреля 2019 г.

На пляж американского города Серф Сити в штате Северная Каролина волны Атлантического океана выбросили остов торговой шхуны William H. Sumner. Данное судно прославилось мятежом команды и смертью 24-летнего капитана Роберта Кокрейна.

Как сообщает портал Vintagenews, артефакты находятся примерно в 150 метрах к северу от пирса старого Барнакла Билла. Остов судна взят под охрану местными властями как историческая ценность.

Это торговое судно летом 1919 года перевозило из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк груз красного дерева и фосфатную породу. Из-за недостатка провианта на борту вспыхнул мятеж команды из восьми человек. В результате капитан судна погиб при загадочных обстоятельствах.

По версии первого помощника капитана Чарльза Лейси судно село мель на песчаной косе, и капитан, страдая от депрессии, застрелился. Проводившие расследование власти США обнаружили на теле капитана две, а не одну рану.

В итоге был назначен судебный процесс, но 9 сентября 1919 года команду судна оправдали из-за малого количества улик.