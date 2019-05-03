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03.05.2019 12:20
Рубрика: В мире

Пентагон прогнозирует увеличение числа китайских военных баз за рубежом

Текст: Иван Карташов

Американское оборонное ведомство ожидает рост численности китайских военных баз за пределами территории КНР. По мнению американских экспертов, усиление китайского военного присутствия за рубежом обусловлено необходимостью обеспечения безопасности своих экономических проектов, таких как "Один пояс - один путь". Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном в четверг на сайте ведомства. Позднее он будет представлен Конгрессу.

"Китайские лидеры используют растущий экономический, дипломатический и военный вес для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны", - говорится в 136-страничном докладе. Его авторы прогнозируют, что продвижение таких масштабных проектов как "Один пояс - один путь", вероятно, приведет к необходимости создания Китаем военных баз за рубежом. Ведь столь дорогостоящие проекты требуют трепетного подхода к обеспечению их безопасности.

Стоит ли верить словам Пентагона о нежелании гонки вооружений с Россией

Эксперты Пентагона уверены, что Китай будет стремиться к созданию военных баз в странах, с которыми Пекин уже давно выстроил дружеские отношения, основанные на схожих стратегических интересах. В настоящее время у Китая есть только одна военная база, расположенная за пределами китайской территории, - в Джибути.

Расширение китайской активности может привести к усилению военного присутствия Пекина и в арктическом регионе. По оценкам авторов доклада, там китайские вооруженные силы могут развернуть силы своего подводного флота как средства сдерживания ядерного нападения.

Американские военные эксперты также обвинили Пекин в проведении операций по оказанию влияния на СМИ, представителей бизнеса, академических и политических кругов в Соединенных Штатах и других стран. Влиянию с целью создания благоприятной среды для достижения Китаем своих стратегических целей в области безопасности подвергались и сотрудники различных международных институтов.

Вашингтон не намерен способствовать усилению Китая и будет конкурировать с Пекином "с позиции силы". При этом США будет создавать предпосылки для углубления двустороннего сотрудничества в тех вопросах, где позиции двух стран совпадают.

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