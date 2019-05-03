Пилоты авиакомпании SAS прекратили семидневную забастовку

Продолжавшаяся неделю забастовка пилотов авиакомпании SAS (объединяет перевозчиков из Дании, Швеции и Норвегии) завершена. Профсоюзу пилотов и SAS удалось прийти к соглашению.

По словам главы авиакомпании Рикарда Густафсона, "конфликт остался позади". Переговоры с представителями профсоюза продолжались более 30 часов. Стороны договорились о заключении нового договора на три года и о повышении зарплаты пилотов на 3,5%, пишет РИА Новости.

Напомним, поводом для забастовки стало требование пилотов повысить зарплату на 13%. Однако представители работодателя посчитали такое повышение неоправданно высоким и предлагали увеличение оплаты не более чем на 2,3%.

Из-за забастовки авиакомпании пришлось отменить около четырех тысяч авиарейсов, что, по данным экспертов, привело к ежедневным потерям до 10 миллионов евро.