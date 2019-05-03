Под Тверью пропал 11-летний мальчик

Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.

1 мая ребенок самовольно покинул областной центр для детей, оставшихся без попечения родителей, в Торжке. Не появился он и по месту своего жительства.

- Учитывая малолетний возраст ребенка, отсутствие у него документов и денег, а также то, что он покинул центр внезапно, без предупреждения персонала учреждения, имеются основания полагать, что причиной его безвестного отсутствия могли явиться противоправные действия посторонних лиц, - рассказала представитель управления СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Организован поиск мальчика силами сотрудников Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеров. Они осмотрели улицы Торжка, проверили подвалы и чердаки домов. Опрошены знакомые пропавшего ребенка и персонал центра. Ориентировки с описанием беглеца розданы полицейским.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Это поможет тщательно выяснить все обстоятельства безвестного исчезновения мальчика, мобилизовать силы и средства для его поиска, - объяснила Павлова.

Следователи просят всех, кому известно о местонахождении ребенка, обратиться в Торжокский межрайонный следственный отдел по телефону 8-980-623-56-59.