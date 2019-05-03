Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов

Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов. В Японии запрещен запуск дронов в густонаселенных районах и вблизи важных государственных объектов без специального разрешения.

Однако в четверг вечером сразу несколько беспилотников были замечены в районе Тиеда, где расположен императорский дворец, а также в центральных районах Минато и Синдзюку. Полеты продолжались около двух с половиной часов, пишет ТАСС, ссылаясь на NHK. Сейчас полицейские занимаются поисками подозрительных лиц и автомобилей, которые могут быть связаны с дронами.

Контроль над беспилотными летательными аппаратами был ужесточен в Японии с 2015 года, когда в Токио на крыше резиденции премьер-министра страны был обнаружен дрон с прикрепленным к нему пластиковым пузырьком со слабым радиоактивным веществом.