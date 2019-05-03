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03.05.2019 19:56
Рубрика: В мире

Польша отпраздновала годовщину вступления в НАТО военным парадом

Текст: Иван Карташов

Масштабным военным парадом в Варшаве отмечает Польша День конституции, а также 20-ю годовщину членства страны в НАТО и 15-ю – в Евросоюзе. Шествие с участием военнослужащих всех родов войск и военной техники прошло в пятницу в центре столицы на автостраде у реки Висла.

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В параде, который проходил под лозунгом "Сильны в союзах", приняли участие около 2 тысяч солдат и офицеров польской армии и вооруженных сил членов альянса. В этом году впервые вместе с военными шествовали представители различных польских силовых структур, в том числе полиции, пограничной и пожарной охраны. Об этом сообщает РИА Новости.

По улицам Варшавы прошли более 200 единиц боевой техники, среди которых танки Leopard 2A5, M1 Abrams, бронетранспортеры Rosomak, Stryker, Panther, системы ПРО Patriot, гаубицы Krab и Dana. В воздушной части парада участвовали около 80 самолетов F16 и Casa, а также вертолеты Black Hawk, Ми-2, Ми-17, Ми-8. А завершили его показом гражданских самолетов Gulfsream G550 и Boeing 737, предназначенных для перевозки высшего руководства страны, в сопровождении истребителей.

В Польше станет больше американских военных

В Польше отмечают, что страна давно не проводила столь масштабных военных парадов. Этим мероприятием руководство республики хочет подчеркнуть особое значение, которое Варшава придает ее членству в НАТО и ЕС.

Польша вступила в североатлантический альянс 12 марта 1999 года, а 1 мая 2004 года республика стала полноправным членом Европейского союза. День конституции здесь празднуется 3 мая и отмечается с 1990 года в честь принятого более двух веков назад закона, в котором Польша провозглашалась государством с конституционной монархией и парламентом.

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