Правительство утвердило правила маркировки товаров

Правила маркировки товаров определяют порядок формирования и нанесения средств идентификации и порядок представления участниками оборота товаров информации об их обороте, говорится в справке к документу. Положение об информационной системе мониторинга определяет порядок ее создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Также в документе определяется порядок формирования в системе информации и ее предоставления участникам оборота товаров и ведомствам, а также порядок взаимодействия системы с другими государственными информационными системами и информационными системами участников различных рынков.

В пояснении к документу уточняется, что особенности маркировки конкретных товаров или товарных групп, а также особенности ввода для них информационной системы мониторинга правительство будет утверждать отдельно.

Проект по маркировке товаров начался в 2016 году с меховых изделий, на которые производители начали наносить специальные цифровые метки. С марта 2019 года обязательной маркировке подлежит табачная продукция. До конца 2019 года планируется ввести обязательную маркировку для ряда товарных групп, включая духи, обувь, шины и фотокамеры. К 2024 году планируется распространить маркировку на все товарные группы.