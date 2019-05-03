Путин и Трамп говорили по телефону полтора часа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле и в Белом доме.

"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - рассказал информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сообщение последует", - сказал он, не став пока вдаваться в детали.

Ранее в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов сообщила о факте такой беседы. По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продления ДСНВ и возможность заключения "нового ядерного соглашения" между Россией, США и Китаем.

"Разговор прошел в позитивном ключе", - заключила Сандерс.