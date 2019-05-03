Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

Новости

В Якутии обнаружены организмы возрастом полмиллиарда лет 14:50
В Петербурге неизвестные подожгли семь машин на улице Коллонтай 14:48
Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту 14:45
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий студентам работать в школе 14:45
Собянин рассказал о мероприятиях, запланированных ко Дню Победы 14:43
Юнкер заявил об утрате Европой "коллективного либидо" 14:38
Мбаппе дисквалифицирован на три игры 14:32
В США нашли связь между водопроводной водой и появлением рака 14:32
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии 14:24
Месси признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов 14:22
Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора 14:10
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму 14:05
Вышел трейлер третьего сезона антиутопии "Рассказ служанки" 13:55
В Ленобласти в элитном поселке спор дачников закончился перестрелкой 13:39
Достроен еще один участок Большой кольцевой линии столичного метро 13:32
На ВГТРК прокомментировали слова Сергея Лазарева о сдаче анализов 13:30
Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал Тод Уолтерс 13:08
"Дизельный скандал" обошелся Volkswagen в 30 млрд евро 13:05
Конкурс для путешественников пройдет в Москве 13:01
СК начал проверку после аварии с воздушным шаром в Крыму 12:55
МИД: Встречу в нормандском формате обсудим после инаугурации Зеленского 12:50
В Петербурге из-за ветра объявлен желтый уровень опасности 12:49
В Крыму объяснили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину 12:45
На выставке в Турции показали новый российский фрегат "Адмирал Эссен" 12:36
Эксперты назвали самые дешевые автомобили с "автоматом" 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
03.05.2019 13:58
Рубрика: Власть

Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

Владимир Путин рекомендовал Олимпийскому комитету России принять меры по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года.

Срок выполнения поручений - 2 декабря 2019 года, говорится в документе.

Кроме того, президент поручил правительству в срок до 1 октября 2020 года представить предложения по комплексному совершенствованию законодательства о физкультуре и спорте, а также при необходимости подготовить новую редакцию федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".

Одновременно поручено разработать и утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года. В ней должно быть предусмотрено, в том числе, обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физкультурой и спортом.

Объявлена дата начала продаж билетов на Олимпиаду-2020
Власть Спорт Олимпийские игры Президент Олимпиада-2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму объяснили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Испытан первый в мире самолет без закрылков
СК начал проверку после аварии с воздушным шаром в Крыму