Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая

В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы. Из-за этого московское метро изменит режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая". Эти станции будут работать только на вход и пересадку.

В пресс-службе столичной поземки призывают москвичей и туристов быть внимательнее и заранее планировать маршрут. Изменения в работе станций будут действовать с 18:00 до окончания мероприятий.

Эти же станции 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход. Кроме того, во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка" (в сторону улицы Никольская), "Тверская", "Маяковская", "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда), "Пушкинская", "Чеховская".

Движение перекроют и на дорогах города. С 17:30 до 20:00 перекроют улицы Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь. С 22:30 до конца репетиции будут недоступны Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Поменяются и маршруты движения наземного транспорта. Нововведения будут актуальны для большинства маршрутов с 15:30 до окончания репетиций. В частности, они коснутся пяти троллейбусных маршрутов и более 40 автобусных.