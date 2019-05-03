Новости

Косачев: В отношениях РФ и США исчезает основной сдерживающий фактор 22:31
Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом 22:12
В Краснодаре погасили сильный пожар у городского парка 21:57
Казанский "Зенит" вновь проиграл в финале волейбольной Суперлиги 21:51
Россия выступила против договора о запрещении ядерного оружия 21:46
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы 21:31
"Нафтогаз" рассказал о переговорах с США по закупкам газа 21:24
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая 21:20
Два российских хоккеиста подписали контракты с "Нью-Йорк Рейнджерс" 21:11
В Челябинской области мать и дочка погибли при пожаре 21:01
На Кубани пять человек погибли в лобовом ДТП 20:09
Польша отпраздновала годовщину вступления в НАТО военным парадом 19:56
В московском метро забыли надувной матрас и пароварку 19:46
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО про "агрессивную" Россию 19:32
В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме 19:02
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57 19:02
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе 18:57
В Арктике начнутся поиски шхуны первооткрывателей острова Грем-Белл 18:55
Москалькова назвала ситуацию с Вышинским беспрецедентной 18:53
В Краснодаре в районе парка вспыхнул пожар на площади в 1 гектар 18:49
Захарова предложила Климкину провести акцию с портретами жертв Бандеры 18:16
В Башкирии основатель LinguaLeo сознался в убийстве родной сестры 18:09
Анна Кузнецова разбирается в истории с петербургскими детьми-маугли 17:58
В Перу раскопали 1200-летнюю могилу загадочного металлурга 17:51
На дне Мексиканского залива нашли "якорь Кортеса" 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
03.05.2019 21:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая

Текст: Ангелина Зеленькова

В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы. Из-за этого московское метро изменит режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая". Эти станции будут работать только на вход и пересадку.

Фото: Пресс-служба ЗВО
На параде Победы покажут невидимое оружие

В пресс-службе столичной поземки призывают москвичей и туристов быть внимательнее и заранее планировать маршрут. Изменения в работе станций будут действовать с 18:00 до окончания мероприятий.

Эти же станции 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход. Кроме того, во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка" (в сторону улицы Никольская), "Тверская", "Маяковская", "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда), "Пушкинская", "Чеховская".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В майские праздники в Москве пройдет более 200 массовых мероприятий

Движение перекроют и на дорогах города. С 17:30 до 20:00 перекроют улицы Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь. С 22:30 до конца репетиции будут недоступны Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Поменяются и маршруты движения наземного транспорта. Нововведения будут актуальны для большинства маршрутов с 15:30 до окончания репетиций. В частности, они коснутся пяти троллейбусных маршрутов и более 40 автобусных.

Все парады России собрали в одном месте
Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
В Крыму объяснили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Литва закрыла Лепсу въезд в страну
Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота
Инаугурация Зеленского может пройти 19 мая