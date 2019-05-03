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03.05.2019 11:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Парк "Дубки" изменится до неузнаваемости

Текст: Ангелина Зеленькова

По просьбам москвичей на севере столицы приступили к благоустройству парка "Дубки". На его территории реконструируют спортивные зоны и детские площадки, отремонтируют все дорожки, в парке будет еще больше света и зелени. Там появится многофункциональный павильон с прокатом спортивного инвентаря.

Концепция благоустройства 18 гектаров парка подготовлена с учетом пожеланий горожан, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Пока москвичи могут гулять в парке - закрыть его на ремонт планируют во второй декаде мая. Ознакомиться с подробностями и сроком ремонта можно на информационных щитах, которые установлены возле домов 10 и 14 на улице Немчинова или в информационном павильоне у главного входа в парк.

В Москве началась высадка кустарников по программе городского благоустройства

По проекту благоустройства планировка парка будет сохранена. Но после обновления в парке появится больше места для отдыха взрослых и детей. К примеру, на севере расположится новая хоккейная коробка. Площадь ледовой арены увеличат почти в два раза - до 1,5 тыс. кв. м. В этой спортивной зоне появятся и столы для игры в настольный теннис, и площадка для воркаута. А в западной части парка будет зона для любителей активного отдыха - две площадки для игры в волейбол и детский веревочный парк.

Существующие площадки для воркаута отремонтируют: обновят резиновое покрытие и заменят тренажеры. Кроме того, ремонт пройдет на трех детских площадках, где установят новые игровые комплексы.

Вдоль прогулочных зон появятся фонари с энергосберегающими лампочками, скамейки и урны. Всю территорию парка дополнительно озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют цветники.

Стела на входе в зону отдыха останется на своем месте, но ее очистят от загрязнений и частично отреставрируют. Ремонт также ждет колоннаду и рокарий рядом с колонной. В центральной части парка приведут в порядок ротонду, в том числе заменят крышу. Основные работы по благоустройству парка планируется завершить в этом году.

Напомним, в прошлом году в Москве благоустраивали 82 зеленые зоны, в этом списке 24 городских парка и природные территории, 25 районных парков и 33 знаковых объекта - бульвары, скверы и площади, популярные у горожан. В этом году в столице планируется провести работы в 150 парках и скверах.

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