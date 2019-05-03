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03.05.2019 14:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин рассказал о мероприятиях, запланированных ко Дню Победы

Текст: Ангелина Зеленькова

Ко Дню Победы для москвичей и гостей столицы по всему городу пройдут торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

"К самому любимому празднику, Дню Победы, мы подготовили много событий по всему городу. Парад, #Бессмертныйполк, концерты в парках, исторические реконструкции и кино под открытым небом. А вечером будут артиллерийские салюты и фейерверки", - написал мэр.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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С 6 по 10 мая Москва будет наполнена событиями для ветеранов и молодежи, малышей и их родителей. Жители и туристы смогут бесплатно посетить многие московские музеи. Подробная программа уже доступна на официальном портале столичного правительства. По традиции 9 мая прогремят праздничные салюты и фейерверки на 34 площадках города. Самым зрелищным обещает стать огненное шоу на Поклонной горе. Также полюбоваться праздничным салютом можно будет на территории "Лужников", в парках "Измайлово" и "Кузьминки", в Лианозове, на территории аэродрома Тушино, на ВДНХ, в районах Обручевский, Митино, Ново-Переделкино, Южное Бутово, Москворечье-Сабурово, Левобережный, в Троицком округе и Зеленограде.

Салют начнется в 22:00 и продлится 10 минут.

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