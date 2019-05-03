Собянин рассказал о популярности "Савеловской" Большой кольцевой линии метро

Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии столичного метрополитена за 4 месяца работы приняла больше миллиона пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в сети Twitter.

"Савеловская" - самая новая станция БКЛ. За 4 месяца работы она приняла больше миллиона пассажиров. Благодаря ей на 13% разгрузилась одноименная станция на серой ветке #мосметро, а "Тимирязевская" - на 4,5%", - написал он.

Полностью завершить строительство Большой кольцевой линии столичные власти планируют в 2022 году. Ее длина составит 70 километров. По предварительным оценкам ей будут пользоваться как минимум в два раза больше пассажиров, чем МЦК. Первый участок Большого кольца для пассажиров открылся в феврале прошлого года. Тогда запустили пять станций - "Деловой центр", "Шелепиху", "Хорошевскую", "ЦСКА" и "Петровский парк". А в конце декабря заработала станция "Савеловская".