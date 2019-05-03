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03.05.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудники Росгвардии в Москве пресекли кражу колес с каршеринга

Текст: Ангелина Зеленькова

Один из крупнейших сервисов поминутной аренды машин чуть не пострадал от вандалов. На юге Москвы злоумышленники попытались снять с Hyundai Solaris все колеса. Но сотрудники Росгвардии успели задержать троих молодых людей, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Инцидент произошел ранним утром на территории Южного административного округа. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили подозрительных мужчин около автомобиля, с символикой одной из московских каршеринговых компаний. Когда правоохранители приблизились, оказалось, что мужчины снимают колеса с авто. Злоумышленников поспешили задержать. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Уточняется, что для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции. Кстати, ими оказались граждане стран ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 30 лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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