Сотрудники Росгвардии в Москве пресекли кражу колес с каршеринга

Один из крупнейших сервисов поминутной аренды машин чуть не пострадал от вандалов. На юге Москвы злоумышленники попытались снять с Hyundai Solaris все колеса. Но сотрудники Росгвардии успели задержать троих молодых людей, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел ранним утром на территории Южного административного округа. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили подозрительных мужчин около автомобиля, с символикой одной из московских каршеринговых компаний. Когда правоохранители приблизились, оказалось, что мужчины снимают колеса с авто. Злоумышленников поспешили задержать. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Уточняется, что для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции. Кстати, ими оказались граждане стран ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 30 лет.