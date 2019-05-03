В выходные в столице пройдут дожди и грозы

В субботу и воскресенье в столичном регионе потеплеет до 20-градусной отметки, но временами будет накрапывать дождь. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и Московской области.

По данным метеорологов, в ночь на субботу, 4 мая, температура воздуха не опустится ниже +6, днем воздух прогреется до +17...+20 градусов, по области - до +22. В дневные часы возможны умеренные дожди, ветер до 15 м/с.

В ночь на воскресенье возможны кратковременные осадки, а днем ожидаются грозовые локальные ливни, возможно усиление ветра. Воздух максимально прогреется до +23 градусов.

Ночь на понедельник и первый рабочий день недели пройдут без осадков, теплая погода сохранится. По данным синоптиков, воздух сможет прогреться до летних значений: +10 ночью и +26...+27 днем.